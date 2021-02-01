Konya'da 'süt banyosu' yapan şahıslardan biri artık lastikçi

KONYA'da bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istendi. Şahıslardan Emre Sayar, lastikçide çalıştığını belirtirken olayla ilgili 'Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum' dedi.

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Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan yargılanacak. Şahıslar, en az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilir.

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Hürriyet'in haberine göre, görüntülerde kazanın içinde banyo yapan Sayar yeni bir iş bulduğunu anlattı. Sayar, şöyle dedi: Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum."

"Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz."