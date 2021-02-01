Atilla Pekdemir öldü mü hastalığı neydi? Atilla Pekdemir kaç yaşında öldü

Birçok dizi ve filmde unutulmaz karaktere hayat veren başarılı oyuncu Atilla Pekdemir 78 yaşında öldü. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan fakat 2 yıldır savaştığı akciğer kanserine yenik düşen Atilla Pekdemir'in hayatı merak edildi. Peki kimdir Atilla Pekdemir, hangi dizilerde rol aldı? Eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Türk televizyonlarında bir çok dizide rol alan ve oyunculuğu ile dikkat çeken tiyatro ve sinema oyuncısı Atilla Pekdemir 78 yaşında hayatını kaybetti. Atilla Pekdemir'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Bir süre önce koronavirüsü yendiğini duyuran usta oyuncu maalesef 2 yıldır savaştığı akciğer kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti. Sevenlerini ve sanat dünyasını üzen bu haberin ardından Atilla Pekdemir'in hayatı merak edildi. Peki kimdir Atilla Pekdemir, hangi dizilerde rol aldı, ölüm nedeni nedir?

Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Atilla Pekdemir kimdir: Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.

Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.