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Aynı maskeyi uzun süre kullananlar dikkat! Mikroplastik soluyorsunuz

Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren maskeler hakkında dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, uzun süre aynı maskeyi kullanmak mikroplastik solunumuna sebep oluyor. Kansere neden olan mikroplastiğin akciğerlere kadar ulaştığı söylendi.

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Maske kullanımıyla ilgili yapılan yeni bir araştırma, mikroplastik soluma riskine karşı uyarı niteliğinde. Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü’nden Prof. Kang Song’ın yaptığı araştırma, koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskelerde mikroplastik soluma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, maskelerin uzun süreli ve tekrarlı kullanımları halinde mikroplastik soluma ihtimali artıyor. Maskeler, 4 saatten daha kısa süreli kullanımlarda havadan gelen mikroplastikleri filtreleyerek mikroplastik soluma riskini azaltırken, N95 dışındaki maskelerde ise 360 saat ve üzeri kullanımlarda maske kaynaklı mikroplastiklerin salınımı önemli ölçüde artıyor.

Akciğere kadar ulaşabiliyor                                                                                            Araştırma sonuçlarını Milliyet’e değerlendiren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkan Özkan şunları söyledi:

“Solunum sistemine giren 10 mikrondan büyük partiküller üst solunum yolu organlarına ulaşmakta bir kısmı bu organlar tarafından tutulabilmekte. 10 mikrondan daha küçük partiküller akciğerlere, 2.5 mikrondan küçük partiküller ise akciğer alveollerine kadar girebilmektedir. Cerrahi maskelerin alt ve üst katmanlarındaki liflerin çapı 15 mikron aralığında. Araştırmada 720 saat boyunca vakum destekli filtreleme işlemi sonunda filtre üzerinde 1835 adet lif benzeri mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastiklerin solunma riskleri yüksekten düşüğe doğru; düşük kaliteli maskeler, cerrahi maskeler (3 katlı), pamuk maskeler, N95 maske şeklinde sıralanabilir.”

Erkekleri daha çok tehdit ediyor                                                                                  Erkeklerin sakal ve bıyık nedeniyle mikroplastik soluma oranının daha yüksek olduğunu söyleyen İlkan Özkan, “Maskeler kullanım sırasında yüzümüze temas etmekte, konuşma sırasında maske ile cilt arasında sürtünme olmakta. Bu liflerin yapıyla bağını zayıflatabilir, uzun süreli ve tekrarlı kullanımlarda mikroplastik soluma ihtimalini artırabilir” dedi.

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