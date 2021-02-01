İzmir'de üst üste korkutan depremler! İzmir 5.2 şiddetinde sallandı

İZMİR güne depremlerle başladı. Sabah saatlerinden itibaren İzmir'de 4 şiddetinden büyük beş deprem meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini kaydetti.

Abone ol

İzmir bu sabah beşik gibi salanıyor. Deprem korkusunu üzerinden atamayan İzmirliler bu sabah üst üste depremlerle sarsıldı. Bir saat içerisinde 4 şiddetinden büyük beş deprem meydana geldi. İzmir'de meydana gelen deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti. Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini kaydetti.

"Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı''

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı açıklama yaptı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti. Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Sabah saat 08.03'te Ege açıklarında İzmir'in Karaburun ilçesi yakınlarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 08.03'te meydana gelen depremin 24,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

İzmir saat 08:47'te ise bu kez 5.2 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre ise, 5.2'lik depremden hemen 1 dakika sonra saat 08:47'de 4.8'lik başka bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

İzmir saat 09:00'da bu kez 4.7 şiddetinde yeni bir depremle sarsıldı. AFAD, Karaburun açıklarındaki depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

İzmir'de saat 09.34'te merkez üssü Karaburun olan 4.2 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kim ne dedi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, ''İzmir'de art arda meydana gelen depremler hepimizi endişelendirdi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kayıp yaşanmamasını temenni ediyorum.'' ifadelerini kullandı.