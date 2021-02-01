BIST 1.485
DOLAR 7,26
EURO 8,81
ALTIN 436,49
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Dzeko ve Benteke iddiası

Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında geçiren Fenerbahçe'den golcü hamlesi gelmeye başladı.

Abone ol

Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında geçiren Fenerbahçe, son günde bir sürpriz için daha girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir forvet transferi yapmak için tüm temaslarını sıklaştırırken, öne çıkan isim Crystal Palace'tan Christian Benteke oldu.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcü için görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, yetiştirebilirse oyuncuyu son günde bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Crystal Palace'ta 17 maça çıkan 30 yaşındaki golcü, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

"Fenerbahçe, Dzeko'yu alabilir"
Fenerbahçe'nin forvet hamlesi sürerken Ahmet Çakar'dan da dikkat çeken bir iddia geldi. Çakar, Beyaz TV yayınında sarı-lacivertlilerin gündeminde Edin Dzeko'nun da olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe, Dzeko'yu alabilir" dedi.

Edin Dzeko, Roma'da teknik direktör Fonseca ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve kulüp aramaya başlamıştı. Edin Dzeko bu sezon Roma'da 20 maça çıkarken, 8 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Aslan kimdir kaç yaşında Op. Dr. Cengiz Aslan neden öldü?
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
İlk defa böyle bir şey yaşadı! Osmaniye'de şaşırtan olay: Başta oldukça korktum
BUDO'dan sefer iptali! 4'ü yapılmayacak
Gören telefona sarıldı! Sivas'ta yeğeni istedi kardan 5 saatte yaptı
Atilla Pekdemir dizileri hangi filmlerde oynadı? Atilla Pekdemir filmografisi
Aynı maskeyi uzun süre kullananlar dikkat! Mikroplastik soluyorsunuz
İzmir'de üst üste korkutan depremler! İzmir 5.2 şiddetinde sallandı
İspanyol basını, Lionel Messi'ye savaş açtı
Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir
Yorumlar