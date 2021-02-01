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Paris Saint-Germain 10 dakikada paramparça oldu

Paris Saint-Germain deplasmanda 2-1 önde götürdüğü maçta son 10 dakikada yediği gollerle Lorient'e 3-2 mağlup oldu.

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Ligue 1'in 22. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Haftaya averajla lider giren PSG, küme düşme hattındaki Lorient'e konuk oldu. Lorient, Abergel'in 36, Wissa'nın 80 ve Moffi'nin 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı ve sürpriz bir sonuca imza attı.

Konuk ekibin gollerini, 45 ve 58. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti. Paris ekibi ligde 7 karşılaşma sonra yenildi. 

PSG 45 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Lorient puanını 18'e çıkardı.

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