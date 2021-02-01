Vladimir Putin'in olduğu iddia edilen sarayın gerçek sahibi ortaya çıktı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait bir saray olduğu iddia edilen inşaat halindeki yapının gerçek sahibinin ünlü Rus işadamı Arkady Rotenberg olduğu ortaya çıktı.

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Rus muhalif lider Alexei Navalny, ülkenin güneyindeki tatil kasabası Gelencik’te inşaat halindeki büyük bir sarayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğunu iddia etmiş ve görüntüler paylaşmıştı. Görüntüler kısa sürede tüm dünyada 103 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov sarayın Putin’e ait olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ardından Putin de aynı yönde açıklamalar yaparak sarayın kendisine ait olmadığını ifade etmişti.

Putin’in arkadaşına ait çıktı

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamalar ile sarayın Putin’e ait olmadığı defalarca belirtilirken, Rus işadamı Arkady Rotenberg’in sözcüsü “Cape Idokopas” isimli yapının Putin’e ait bir saray olmadığını bu yapının bir otel olduğunu açıkladı. Rusya lideri Putin’e en yakın isimlerden olan Rotenberg’in aynı zamanda bölgede farklı yatırımlar da düşündüğünü ifade eden sözcü, “Çalışma dikkatli, verimli ve profesyonelce yapılıyor. Umarım otelin inşaatını birkaç yıl içinde tamamlarız. Rusya içerisinde turizm için yüksek bir talep var ve aynı zamanda konaklamada eksiklik var. Bu nedenle bu tür yatırımlara devam edilecek” dedi.