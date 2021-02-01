İstanbul'da Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam yapıldı! İşte yeni tarife

İSTANBUL'da Avrupa ile Asya kıtalarını Boğaz'ın altından birleştiren Avrasya Tüneli geçiş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı.

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Avrasya Tüneli geçiş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı. Ocak ayın sonu itibariyle 36.40 lira olan otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı.

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 geldi.

Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükseldi. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş – dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek. Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu dikkate alındığında, sadece geçiş için ödenecek rakam bir çalışanın net maliyetine denk geliyor.