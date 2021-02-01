Survivor Emin neden diskalifiye edildi ağlatan sakatlığı nedir?

Survivor 2021'de son haftalarda sakatlık nedeniyle diskalifiyeler ard arda yaşanıyor. Son olarak Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden isin gönüllüler takımından Emin Günenç oldu. Dizi oyuncusu olan 27 yaşındaki Emin Günenç, dizindeki plato kırığı nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldı.

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Survivor 2021'e Cemal Hünal'ın ardından bir oyuncu daha sakatlık nedeniyle veda etti. Gönüllüler takımında yarışan ve ilk hafta sakatlık geçiren oyuncu Emin Güneç yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Son olarak yayından kalkan Bir Annenin Günahı dizisinde rol alan 27 yaşındaki Emin Güneç, dizindeki plato kırığı nedeniyle yarışmaya ağlayarak veda etti. Peki kimdir Emin Günenç, hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2021 yarışmasında doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı dikkat çekti. Üst üste sakatlıklar nedeniyle 2021 Survivor'da diskalifiyeler yarışmaların önüne geçti. Survivor Emin Günenç'in sakatlığı ise yarışmadan diskalifiye olduğu haberlerine neden oldu. İşte, detaylar...

Emin neden diskalifiye oldu:

Yarışmanın dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, ekranlara da uzak olmayan isim. Oyunculuk ile ilgilenen Survivor Emin, birçok kez Survivor'a katılmak için başvurularda bulunduğunu belirtmişti. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç'in dizindeki kırıklar nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği belirtildi. Doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı sonrası detayları açıklayarak Emin'in yarışmada olamayacağını dile getirdi.

Survivor Emin sakatlığı nedir:

Yapılan değerlendirmelerin ardından oyun sırasında dizinde yaşadığı problem nedeniyle son oyunlarda da yer alamayan Emin Günenç, 3 yıl boyunca Survivor'a katılmayı beklediğini belirtti. Emin Günenç'in dizindeki sakatlığın ise plato kırığı olduğunu öğrenildi. Bölgedeki kırıkların yaklaşık 1 ay boyunca iyileşme sürecinden geçmesi gerektiği ve bu süre zarfında da herhangi bir aktivite ile ilgilenemeyeceği de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bacağındaki kırığın zorlanması durumunda ömür boyu sakatlığa neden olma ihtimali de bulunuyor.

Emin Günenç kimdir:

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Oyuncusu Emin Günenç, kendisini şu şekilde tanımlıyor; “Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

Survivor'a Neden Katıldı: Survivor Emin Günenç Survivor' katılma nedenini ise şu cümlelerle açıkladı: " Survivor benim için çok büyük bir dönüm noktası, büyük bir basamak. Hayallerime yürüyerek değil de koşarak gitmek istiyorum. Bu yüzden Survivor'da başarılı olup döndükten sonra çok güzel bir geleceğin beni beklediğini biliyorum. Survivor'da başarılı olacağıma adım gibi eminim. Ama beni finale götürecek karakterim. Türk halkının beni seveceğinden eminim. 2019 yılında finale kalmıştım. Yedeklerdeydim. O sene gitmek kısmet olmadı. Bu sene 2019'a göre daha hazırım, daha güçlüyüm, daha fazla emek verdim, daha çok çalıştım. İnşallah bu sene olur! "