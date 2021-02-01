Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük’e kiraladı
Fenerbahçe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.Abone ol
Sarı-lacivertli takımda transferin son gününde bir ayrılık yaşandı. Sezon başında İsviçre ekibi Basel'den kadroya katılan Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Fenerbahçe'nin paylaştığı bilgilendirmede oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.
Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu 1'i ilk 11'de olmak üzere 11 resmi maçta görev alabilmiş ve 1 gole imza atmıştı.
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/y2i3v4CJJE
Kemal Ademi Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 1, 2021
Karagümrük’te transfer devam ediyor!
Takımımız, Fenerbahçe’den Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı. Kariyerine İsviçre’nin St.Gallen takımında başlayan Ademi, İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’de gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu. pic.twitter.com/GiL8q6fWcP