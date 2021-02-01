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Kabine toplantısı ne zaman Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs vakalarının giderek düşmesi ve aşılamanın başlaması ile yeniden tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi gündemde. Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı yapılacak. Kabine toplantısı gündeminde ise yüzyüze eğitim, restoran ve cafe gibi işletmelerin açılması gündemde.

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Özellikle cafe ve restoranlarda çalışan ya da işyeri sahiplerinin merakla beklediği Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Erdoğan liderliğinde yapılacak. Kabine toplantısının saat 15.00 sularında başlaması, Erdoğan'ın yeni kararları açıklaması da saat 19.00 civarında olması bekleniyor. Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gözler yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağında.

Neler ele alınacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama çalışmaları ve ilk sonuçlara ilişkin bilgi vermesinin beklendiği Kabine toplantısında salgına yönelik tedbirler de değerlendirilecek. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelere verilecek desteklerle 15 Şubat'ta başlayacak ikinci eğitim öğretim yılı ele alınacak. Bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da değerlendirilecek. Kabinede ayrıca reform paketlerinin de görüşüleceği tahmin ediliyor. Toplantı sonrası açıklamanın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Neler değişebilir
Corona virüsün seyrine bağlı olarak, kısıtlamaların değiştirimesine dair seçenekler tartışılıyor. Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor. Sokağa çıkma yasağına dair saatlerin de değişebileceği konuşuluyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamarının gündüz için kaldırılması öngörülüyor. Hafta için kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Yüz yüze eğitim
Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri de yüz yüze eğitim. Derslerin 15 Şubat'ta kademeli olarak başlatılması için devam eden hazırlıklar ele alınacak.

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