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Türkiye: Myanmar'daki darbeyi şiddetle kınıyoruz

Ankara, Myanmar'da askerin yönetime el koymasına tepki gösterdi.

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Myanmar'da yaşanan darbe girişimi Türkiye'nin tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını derin endişeyle karşıladığını ve şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Her türlü darbeye karşıyız"
"Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

"Seçilmiş liderlerin..."
Myanmar’da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamento'nun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.

Bu vahim gelişmenin Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz."

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