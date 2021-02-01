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Dolarda serbest düşüş! İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları

Türk Lirası haftaya, dolar ve euro karşısında kayda değer düşüşlerle başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,28 düzeyine gerilerken; euro/TL ise 8,88'den 8,83'e çekildi.

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Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını uzun süre uygulayacağını açıklamasından geçen hafta destek bulan ve riskli varlıklardan kaçışa rağmen benzer para birimlerinden daha iyi performans kaydeden TL, haftaya 7.28 ile önemli bir teknik seviyenin altında başladı.

Dolar/TL geçen hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın faiz indirimi için erken olduğu mesajını vermesinin etkisiyle geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. İşlemcilere göre dolar/TL’nin bu seviyenin altında tutunması düşüşün devamını sağlayabilir.

Dolar/TL 7.24’ün altına gerilemesi halinde Ağustos 2020’den beri en düşük seviyeye gerilemiş olacak.

İzlenecek veriler

Yurt içinde, ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin takip edileceği ayın ve haftanın ilk gününde ve yurt dışında da gün boyu PMI verileri izlenecek.

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