Fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar salatalığın kilosu 20 TL'ye çıktı

Gıda fiyatlarında ateş düşmüyor. Fiyatlar her gün artıyor, tüketiciler dert yanıyor. İstanbul'da marketteki etiketler cep yakıyor. 1 kilo salatalık 20, 1 kilo fasulye ve biber ise 21 liradan satılıyor.

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İstanbul'da 1 kilo salatalık 20 liraya satılır oldu. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, İstanbul Beşiktaş'ta bir markete girdi ve gördüklerine inanamadı. Vatandaş da "pes" dedi. 1 kilo salatalık 20, 1 kilo fasulye ve biber ise 21 liradan satılıyor. Tüketiciler fahiş fiyatlardan şikayetçi.