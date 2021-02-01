Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde oynanan maçta Abdulkadir Parmak ve Rıdvan Yılmaz erken sakatlık geçirmişti. Rıdvan'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu 2 hafta formasından uzak kalacak.

19 yaşındaki sol bek, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek. Genç yıldız, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakacak.

Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın 14. dakikasında sakatlanmış ve yerini Fabrice N'Sakala'ya bırakmıştı.

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması; "Trabzonspor maçında sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuzun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir..."