İstanbul'da görenleri hayrete düşüren görüntü! Herkes telefona sarıldı
İSTANBUL'da bu sabah güneşin doğuşuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya çıkan görüntü görenleri hayran bıraktı.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
18
Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.
28
38
48