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HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi'nden HDP açıklaması! Biz HDP ile düşman değiliz sadece görüşüyoruz

Saadet Partisi'nden yapılan açıklama iki partinin görüşmesinde sakınca olmadığını belirterek "Biz HDP ile düşman değiliz" açıklaması geldi. HDP ile bugün bir araya gelecek...

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Son günlerde özellikle MHP tarafında kapatılması yönünde çağrılarda bulunulan HDP, 4 partiden randevu talebinde bulundu. HDP'ye ilk yanıt veren ise Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi'nden 'Biz HDP ile düşman değiliz' açıklaması yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep ettiklerini duyurmuştu.

Randevu talebine ilk yanıt da Saadet Partisi’nden geldi.

HDP ile yapılacak görüşme öncesi Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yle neden görüştüklerine ilişkin DW Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

"Düşman değiliz"
Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"83 milyon insan olarak hiçbirimiz uzaydan gelmedik. HDP'ye oy verenler de bizim arkadaşlarımız, köylülerimiz, esnafımız, bizim insanımız. Birbirimizin düşmanı değiliz. Türkiye'nin sorunları var ve konuşmak istiyoruz. Çözümü ancak diyalogla buluruz"

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