BIST 1.491
DOLAR 7,22
EURO 8,74
ALTIN 433,43
HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı! Çığlıklarına koştular

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, genç kızı takip edip taciz eden K.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı. 

Abone ol

Dün sabah saatlerinde alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı. 

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada genç kızın tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi sonunda çözüldü! Bilim insanları kanıtladı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Rusya 16 yaşındaki gencin yaptığını konuşuyor! Navalny protestosunda polislerin arasına sızdı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklanırken suç vasfı değiştirildi
Meryem Uzerli'nin çocuklarının babası kimdir, evli mi?
İstanbul'un barajlarından sevindirici haber
9 yıl boyunca Emre'yi istismar eden sapığın cezası belli oldu! Annesi konuştu
Saadet Partisi'nden HDP açıklaması! Biz HDP ile düşman değiliz sadece görüşüyoruz
Ayhan Bilgen'den İnternethaber'e bomba röportaj! Hükümetle işbirliği mi yaptı yeni bir çözüm süreci mi istiyor?
Yorumlar