BIST 1.491
DOLAR 7,22
EURO 8,74
ALTIN 433,43
HABER /  DÜNYA

Pakistan’da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Karaçi merkezli Pakistan Boks Kurulu tarafından düzenlenen müsabakalar kapsamında Muhammed Aslam ile rakibi Muhammed Vali ringde karşı karşıya geldi.

Maç sırasında rakibine baskı uygularken yüzüne kontra yumruk alarak yere yığılan 33 yaşındaki Aslam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, yaptığı açıklamada, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklanırken suç vasfı değiştirildi
Meryem Uzerli'nin çocuklarının babası kimdir, evli mi?
İstanbul'un barajlarından sevindirici haber
Saadet Partisi'nden HDP açıklaması! Biz HDP ile düşman değiliz sadece görüşüyoruz
Ayhan Bilgen'den İnternethaber'e bomba röportaj! Hükümetle işbirliği mi yaptı yeni bir çözüm süreci mi istiyor?
Ordu'da iş dönüşü feci kaza! Ölüler var
THY'den, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı
Vedat Muriqi attı, Lazio galibiyet serisini sürdürdü
Yorumlar 1 yorum