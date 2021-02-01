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Rusya 16 yaşındaki gencin yaptığını konuşuyor! Navalny protestosunda polislerin arasına sızdı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da 16 yaşındaki genç, Alexei Navalny'ye destek gösterilerinde polislerin arasına sızdı. Ülkedeki herkesi şaşkına çeviren olayı Rus polisi saatler sonra fark etti.

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Rusya’nın birçok kentinde düzenlenen Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye destek gösterilerinde Rus polis ekipleri tarafından birçok kişi gözaltına alınmıştı. Dün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde yaşanan bir olay ise ülkenin gündemine oturdu. St. Petersburg'da dün öğle saatlerinde başlayan gösteriler, geç saatlere kadar devam etmişti.

Davranışları şüphelendirdi                                                                                              Gösterilere müdahale eden Rus polisi ise çok sayıda Navalny destekçisini gözaltına almıştı. Petersburg’un en popüler noktalarından biri olan Admiralteysky bölgesinde polisler, aralarından birinin davranışlarından şüphelenmesinin ardından polis üniformalı şahıstan kimliğini vermesini istedi.

Polisin kimlik sorgulamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Polislerin nizami bir şekilde protestolara karşı önlem aldığı sırada 16 yaşında bir gencin, polis kılığına girerek polis ekiplerinin arasına sızdığı tespit edildi.

Gözaltına alınarak polis karakoluna götürülen 16 yaşındaki gencin ifadesi alınırken, gencin işlemlerinin halen sürdüğü belirtildi. Polis ifadesi kamuoyuna yayınlanmayan gencin, polis kamuflajlarını nereden temin ettiği ve polislerin arasına neden sızmak istediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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