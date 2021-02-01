Bursa'da çobanın 'gizemli' keşfi! Koyun otlatırken buldu duyduğu sesleri unutamıyor
BURSA'da bir çoban, tesadüfen 'gizemli' keşfe imza attı. Bulduğu mağaradan gelen sesler, çobanı ürküttü.
İznik’e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti.
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Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu.
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İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi.
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Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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