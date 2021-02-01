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Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi sonunda çözüldü! Bilim insanları kanıtladı

Kar canavarından uzaylılara ve gizli askeri deneylere, çok sayıda komplo teorisine ev sahipliği yapan Dyatlov Geçidi vakası için bilim insanları bir açıklama getirdi.

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60 yıl önce Sovyetler Birliği'nde Ural Politeknik Enstitüsü'nden 9 kişilik bir öğrenci ekibi, Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif için yola çıktı. Bu onların son yolculuğu oldu. Literatüre Dyatlov Geçidi vakası olarak geçen bu olay ile ilgili kar canavarından uzaylılara ve gizli askeri deneylere, çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. Independent'ta yer alan habere göre, onlarca komplo teorisine ev sahipliği yapan Dyatlov Geçidi vakası için bilim insanları bir açıklama getirdi.

Swiss Federal Institute of Technology'de (EPFL) görev alan bilim insanlarına göre, ölümlerin nedeni nadir görülen bir tabaka çığı olarak gösterildi. Kar sürtünmesi ve yerel topoğrafya verilerini mercek altına alan ekip küçük bir tabaka çığının hafif bir eğimde, arkasında çok az iz bırakarak gerçekleşebileceğini kanıtladı. Ekibe göre, bu kanıt o gece hiç kar yağışı yokken bir çığın gecenin ortasında nasıl tetiklenebileceğini gözler önüne seriyor. Zira bilgisayar simülasyonları ile bu doğa olayının dağcılarda gözlemlenenlere benzer yaralanmalara yol açabileceği kanıtlandı.

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