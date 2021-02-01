22 yaşındaki genç kızın günlük kazancı dudak uçuklatıyor! Gizemli gelir kaynağı olay oldu
22 yaşındaki Rus kızın bir günde kazandığı para duyanları hayrete düşürdü. Gizemli para kaynağı ülkede olay oldu.
Ünlü Bolşoy Balesi'nde dansçı olan 22 yaşındaki Maria Shuvalova'nın bir günde kazandığı para ortaya çıkınca dünyanın ağzı açık kaldı. Dünyaca ünlü gösterideki yıllık maaşının dokuz katını gizemli işten kazanan genç kızın, babasının kimliği ise Rus medyasında manşetlerde yer aldı.
Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından birinin balerin kızının, gizemli ikinci bir para kaynağından yılda yaklaşık 20 milyon sterlin (200 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.
Dansçı olan 22 yaşındaki Maria Shuvalova, 'sermaye varlığı yönetimindeki' diğer rolü için günde 75 bin sterlin (750 bin lira) kazanıyor.
Bu, genç balerinin, enerji devi Gazprom ve en büyük finans kurumu Sberbank gibi Rus devlerinin patronlarından daha fazla kazandığı anlamına geliyor.