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Bitcoin Elon Musk'la uçtu! Twitter profiline Bitcoin simgesi sabitledi yüzde 15 değer kazandı

Son yıllarda rağbet görmeye başlayan kripto para birimi Bitcoin’de Elon Musk etkisi konuşuluyor... SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter profiline Bitcoin simgesi sabitledi. Bu gelişme sonrası 32 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, 37 bin doların üzerini gördü.

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Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı konumuna erişen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koymasının ardından kripto para birimi adeta zıpladı. Teknolojinin dahi adamı olarak tanımlanan Musk'ın bu hareketi sonrası Bitcoin yüzde 15 değer kazandı.

İşte Elon Musk'ın profilindeki o simge;

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, bir başka kripto para birimi Dogecoin’de de dün attığı tweet sayesinde yüzde 812’lik değer kazancına neden olmuştu.

Elon Musk'ı tweetleri piyasaları sallıyor
Tesla hisselerindeki olağan dışı yükseliş sayesinde dünyanın en zengin insanları sıralamasında ilk sıraya yükselen Musk’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, kendi şirketinin hisseleri dahil finans piyasasındaki birçok üründe sert dalgalanmalara neden oluyor.

Musk’ın GameStop vakasında küçük yatırımcıları destekleyen paylaşımı sonrasında da şirketin hisselerinde değer artışı ivmelenmişti.

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