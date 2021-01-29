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Galatasaray, Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaştı

Galatasaray, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaştı.

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Devre arası transfer çalışmalarını yürüten ve İrfan Can Kahveci ile Mostafa Mohammed'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonu bombasını şimdiden patlattı. Sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen ve sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Bu sezon bitiminde İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Yedlin'le prensip anlaşmasına varan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Newcastle United'taki geleceğinin belirsizliği nedeniyle mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatmak için kendisiyle henüz görüşmemesi üzerine sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

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