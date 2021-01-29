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Osmaniye'de 4 gün önce koronavirüse yakalandı! Sağlık çalışanı bugün hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de sağlık çalışanı 4 gün önce yakalandığı koronavirüse bugün yenik düştü.

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Kadirli Devlet Hastanesi'nde görevli, Bekir Koluçolak'ın 4 gün önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Koluçolak, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Bugün fenalaşan, evli ve 1 çocuk babası Bekir Koluçolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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