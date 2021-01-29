Samsun'da Arzu'nun katili Muharrem Coşkun ilan vermiş! 'Hızlı olan kazandı'
SAMSUN'da Arzu Aygün'ün katili Muharrem Coşkun'un cinayet sonrası yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Coşkun'un sosyal medyadan; otomobil, ev ve lastik ilanı verdiği belirlendi.
Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlatmış, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun dahil, 5 kişinin ifadesine başvurulmuştu.
Cesedin yerini söylemişti: Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgulamada, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etmişti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, Coşkun’un belirttiği bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaşmış, Gözaltına alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.
Hayatına devam etti: Muharrem Coşkun’un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği ortaya çıktı.