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Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Savcı hapis cezası istedi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin davada mütalaasını veren savcı, sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

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