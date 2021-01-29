56 saatlik yasak öncesi İstanbul trafiği! Yoğunluk artıyor
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da kısıtlama öncesi İstanbul'da trafikte manzara aynı...Abone ol
İstanbul'da öğleden sonra başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Saat 16.30 itibarıyla İBB haritasında yoğunluk yüzde 70'ler civarında.
Trafik genel olarak ana arterlerde yoğunlaşmış durumda. Özellikle köprülerin Avrupa-Asya istikameti geçişlerinde uzun kuyruklar var.