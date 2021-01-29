BIST 1.475
DOLAR 7,30
EURO 8,88
ALTIN 436,97
HABER /  YOL DURUMU
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

56 saatlik yasak öncesi İstanbul trafiği! Yoğunluk artıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da kısıtlama öncesi İstanbul'da trafikte manzara aynı...

Abone ol

İstanbul'da öğleden sonra başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Saat 16.30 itibarıyla İBB haritasında yoğunluk yüzde 70'ler civarında. 

Trafik genel olarak ana arterlerde yoğunlaşmış durumda. Özellikle köprülerin Avrupa-Asya istikameti geçişlerinde uzun kuyruklar var. 

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlıktan istifa etti sebebi de açıkladı
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Ukrayna Sputnik V aşısını 'şüpheli' buldu! Rus aşısının kullanımı yasaklandı
Hakan Kutlu Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Havalar ısınıyor, 10-12 gün kar yağışı yok
Konya'da demir sopalarla dövüp öldürdüler! Sözleri pes dedirtti
İYİ Partili Çelik'ten Bahçeli'ye: Saldırıları azmettirdiğiniz için yargılanacaksınız
Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'a imza töreni düzenledi
MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2021
Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Yorumlar