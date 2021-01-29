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Ukrayna Sputnik V aşısını 'şüpheli' buldu! Rus aşısının kullanımı yasaklandı

İhlas Haber Ajansı

UKRAYNA, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısına yasak getirildiğini açıkladı.

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Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen "Sputnik V" aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, aşının 'şüpheli' olduğuna yer verdi.

Syumar'ın paylaşımında, "Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V’in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak." ifadeleri yer aldı.

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