Ukrayna Sputnik V aşısını 'şüpheli' buldu! Rus aşısının kullanımı yasaklandı
UKRAYNA, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısına yasak getirildiğini açıkladı.Abone ol
Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen "Sputnik V" aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, aşının 'şüpheli' olduğuna yer verdi.
Syumar'ın paylaşımında, "Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V’in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak." ifadeleri yer aldı.
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