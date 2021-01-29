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İstanbul'da deniz ulaşımı durdu! Art arda sefer iptalleri

Sabah saatlerinde İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edilmişti. Etkili olmaya devam eden fırtına nedeni ile Şehir Hatları'ndan yeni sefer iptalleri geldi.

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İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

- 16:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 16:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

- 17:15 Ortaköy-Üsküdar

- 17:30 Adalar-Kadıköy-Kabataş

- 17:30 Kabataş-Kadıköy-Adalar

- 18:00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

- 18:10 Üsküdar-Ortaköy

- 18:15 Beşiktaş-Adalar

- 18:25 Ortaköy-Üsküdar

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