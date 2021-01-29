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Edirne'de Faslı'yı Tunuslu yağmaladı! Ülkesine kaçarken yakalandı

EDİRNE'de, Tunuslu bir kişi, Fas uyruklu bir kişiyi yağmaladı. Şüpheli ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakayı ele verdi.

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Edirne Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi, Fas uyruklu bir kişinin üzerindeki 2 cep telefonu ile bin euronun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT, şüphelinin Tunuslu olduğunu ve ülkesine döneceğini saptadı. Şüpheli, İstanbul’a gitmek için geldiği Edirne Otogarı’nda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus’a gönderilmesi için kargoya teslim ettiği pakette, 2 cep telefonu ile bin euro ele geçirildi. Adı açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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