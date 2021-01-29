Okan Buruk sessiz sedasız tesislerden ayrıldı

Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldı.

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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli kulüpten paylaşılan açıklamada, deneyimli teknik adam Okan Buruk ile anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk tesislerden ayrıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan aracıyla çıkış yapan Buruk, basın mensuplarıyla vedalaşırken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.



