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6 yıldır kayıptı sokak sokak aradı! Burunlarının dibinde buldu

İNGİLTERE'de 6 yıl önce kaybolan kedi, kör bir şekilde iki sokak ötede bulundu.

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İngiltere'nin Cambridge kentinde Eylül 2015'te kedisi Neo'yu kaybeden Becky Lea, aylarca arama çalışması sürdürmüştü. Kedisi ile ilgili konuşan genç kadın, "O kadar sadık bir kediydi ki, biri ona en sevdiği yemeği yedirmeye çalışsa ben yokum diye asla yemezdi. Bir gece dışarı çıktı, ben de içeri girmesi için kedi kapağını açık bıraktım ve o asla geri dönmedi." dedi. Yıllar sonra genç kadın, bir hayvan hayır kurumu tarafından aranarak kedisinin evinin iki sokak ötesinde bulunduğu haberini aldı.

Çok sayıda asılsız ihbar alan kadın, kurumdan aldığı haberin etkisiyle ağlamasını durduramadı. Kayıp kedi hakkında açıklama yapan kurumdaki bir yetkili, "Ne yazık ki sokakta dolaştığı sırada bir araç, kafasından vurmuş. Bundan dolayı Neo'nun kör olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

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