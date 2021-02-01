BIST 1.491
DOLAR 7,22
EURO 8,74
ALTIN 433,43
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'İzmir' açıklaması: Depremler sürecek

İZMİR güne depremle uyandı. Sabah saatlerinden itibaren kentte 4 şiddetinden büyük beş deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve depremlerin süreceğini belirtti.

Abone ol

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin Midilli Adası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti" dedi.

5.1'lik depremle ana şok olduğunu ardından artçı sarsıntılar yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" diye konuştu

Geçen yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

İlgili Haberler
İzmir'de üst üste korkutan depremler! İzmir 5.2 şiddetinde sallandı
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim insanlarından 'Kıyamet Saati' açıklaması geldi! 100 saniye...
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Zam haberleri art arda geldi! Doğalgaz, şeker ve Avrasya Tüneli geçişlerinde artış
Sadece kar topu oynamak istemişti! Van'da 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Ermeni diasporasından Erdoğan-Elon Musk'ın görüşmesinine iftira: Uzayı silahlandırıyorlar
Şanlıurfa'da takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı! Çığlıklarına koştular
Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi sonunda çözüldü! Bilim insanları kanıtladı
Rusya 16 yaşındaki gencin yaptığını konuşuyor! Navalny protestosunda polislerin arasına sızdı
Pakistan’da yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 'sahte yetkili servislere' karşı uyardı
Yorumlar