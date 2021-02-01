Zam haberleri art arda geldi! Doğalgaz, şeker ve Avrasya Tüneli geçişlerinde artış

Gıda fiyatlarındaki artışa şeker de katıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatını 3.93 TL'ye çıkardı. Öte yandan, doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 zam yapıldı. Avrasya Tüneli geçiş bedeli de bugünden itibaren 10 lira zamlı olacak.

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Vatandaş bugün peş peşe gelen zamlarla güne başladı. Önce doğalgaz fiyatlarına, ardından da Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Son olarak da şeker fiyatlarına zam haberi geldi. Doğalgaz faturaları bu ay yüzde 1 zamlı gelecek. Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 10 lira arttı. Fahiş gıda fiyatı artışları tartışılırken şekere de zam yapıldığı duyuruldu.

Şeker fiyatlarına zam yapıldı

Türk Şeker tarafından yapılan duyuruya göre, bir kilogram kristal şekerin fiyatı KDV hariç 3.57 TL'den 3.93 TL'ye çıkarıldı. 2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3.57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3.8556 TL’ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5.46 TL’ye, KDV dahil 6.44 TL’ye yükseltilmişti.

Kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3.93 TL, KDV dahil 4.2444 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9.44 TL olarak belirlendi.

Doğalgaza da zam yapıldı Sabah doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretlerine zam

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 geldi. Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükseldi. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş – dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek. Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu dikkate alındığında, sadece geçiş için ödenecek rakam bir çalışanın net maliyetine denk geliyor.