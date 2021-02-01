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Düzce'de zabıta bile şaşkına döndü! Dilencinin günlük hasılatı şok etti

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de yapılan bir denetimde bir dilencinin üzerinde bin 600 lira ele geçirildi. Zabıta ekipleri dilenciden çıkan hasılatla şaşkına döndü.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzuru ve insanların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kent merkezinde dilendiği tespit edilen bir şahsı suçüstü yakaladı. Dilencinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen paranın miktarı ise zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Yapılan aramada şahsın üzerinden çıkan bin 600 TL'nin bir günlük hasılatı olduğunu öğrenen ekipler, şaşkınlık yaşadı. Dilencilik yapan şahsa “Kabahatler Kanunu”na göre yasal işlem yapılırken, üzerinden çıkan paralar kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

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