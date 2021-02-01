Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.Abone ol
Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Yarın oynanacak zorlu Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. 2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:
2 Şubat Salı
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu