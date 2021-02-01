Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Yarın oynanacak zorlu Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. 2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:

2 Şubat Salı

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba

Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu