İsmail Balaban kimdir nereli Başpehlivan Survivor İsmail evli mi?

Survivor ünlülerde yarışan ve parkurların tozunu alan başpehlivan İsmail Balaban SMS oylamasında birinciliğini sürdürüyor. Arkadaşlar tarafından sevilen İsmail Balaban'ın hayatı da merak edildi. Aslen Antalya Elmalı Akçay köyünden olan İsmail Balaban 34 yaşında. İkiz kardeşi Turan Balaban da güreşçi. Peki İsmail Balaban evli mi çocuğu var mı?

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Survivor'a performansı ile damga vuran başpehlivan İsmail Balaban'ın hayatı seyirci tarafından merak ediliyor. Güç gerektiren tüm oyularda neredeyse rakiplerini ezip geçen İsmail Balaban seyircinin de gözdesi, SMS oylamasında hep 1. olan 34 yaşında olan İsmail Balaban iki kardeş ve ikiz kardeşi Turan Balaban'da güreşçi.

Aslen Antalya'nın Akçay köyünde doğan güreşçi İsmail Balaban 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı. Peki İsmail Balaban evli mi, ailesi, anne, babası ve ikiz kardeşi kimdir?

İsmail Balaban kimdir:

İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos 1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi.

2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018’de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019’da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.

Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.