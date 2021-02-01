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Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 112 kişi tutuklandı

ADANA’da, son bir ayda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112’si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı. 746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43’ü adli kontrol şartıyla, 591’i ise savcılı talimatıyla serbest bırakıldı.

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