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Fatih Karagümrük'te Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Badou N’diaye Arabistan’dan iyi bir teklif aldığı için Karagümrük’ten affını istedi. Senegalli oyuncu Arabistan ekiplerinden Al Ain ile anlaşma sağladı.

Bilindiği üzere Badou Ndiaye, daha önce Ankaraspor, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giymişti.

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