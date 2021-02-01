Tevfik Bozdağ’dan duygulandıran paylaşım!

Küçük yaşlarda annesini kaybeden ünlü güzellik ve estetik uzmanı Tevfik Bozdağ babası için yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

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Türkiye’nin en iyi güzellik merkezi ödülünü alan Tevfik Bozdağ, uzun yıllar boyunca kendisine hem ana hem de babalık görevini yerine getiren babası için açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşım sırasında; ‘’Bana her zaman hem anne hem de baba oldun. Asla bana annemin yokluğunu aratmadın. Bu güne kadar bir kere bile neden benim de annem yok dememe fırsat vermedin. Bu güne değin bana vermiş olduğun güven, duygu, hislerimiz hep aynı oldu. Geçmişten bu zamana kadar bana vermiş olduğun güven, iyi ki babam var dedirttiğin için her zaman sana sonsuz teşekkürlerimi sunmak istedim. Doğum günün kutlu olsun.‘’ sözleri ile dikkatleri çekti.



Alanında oldukça başarılı isim olan ünlü güzellik ve estetik uzmanı Tevfik Bozdağ babasına doğum gününde yapmış olduğu paylaşım ile sosyal medya hesabında yer alan herkesin duygulanmasını sağladı.

Tevfik Bozdağ küçük yaşından itibaren kendisini asla yalnız bırakmayan ve kendisine hem anne hem de baba olan babasını bu özel gününde de yalnız bırakmadı.