Biden ve Harris'in yemin törenini Simpsonlar yine bildi! 20 yıl önceki o sahne olay oldu
Geleceği 27 kez bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın yemin törenindeki detayları bilmesi olay oldu.
1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, insanlığa kan ağlatan koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı. Yapılan tahminlerin bir bir çıkması dünyayı şaşkına çevirmeye devam ediyor.
Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizinin hayranları, ABD kongre baskınını bilmesi çok konuşulmuştu.
Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girmişti.
Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare olmuştu.