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Ozan Kabak'tan ses getirecek Liverpool transferi!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Milli futbolcu Ozan Kabak transferin son gününde ses getirecek bir imza attı. Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Alman ekibiyle her konuda anlaşan Liverpool'un, 2.5 milyon Pound kiralama bedeli ile 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sağlık kontrolüne soktuğu öğrenildi.

Ozan Kabak'ı Liverpool'a gönderen Schalke, Arsenal'den Mustafi'yi kadrosuna kattı.

2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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