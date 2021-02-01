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Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile bugün resmi sözleşme imzaladı.

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Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile resmi sözleşmeyi imzaladı. İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Murat Cavcav da katıldı. Cavcav, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Altıparmak’ın Gençlerbirliği’ndeki görevinde yardımcılıklarını ise Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumluları Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak.

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