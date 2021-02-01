Ankara'da 'sahte para' tuzağında son kurban simitçi! Sivil polisin dikkatiyle yakalandılar

ANKARA'da, çay ve simit satarak geçimini sağlayan Rıdvan Çapkan, 2 kişi tarafından dolandırıldı. İki bardak çay için sahte 100 lira verip, 95 lira para üstü alan şahıslar, sivil polisin dikkatiyle yakalandı.

Abone ol

Başkent'te, geçen hafta meydana gelen olayda 2 kişi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ziyaretçi otoparkı girişinde simit ve çay satan 2 çocuk babası Rıdvan Çapkan'a, 2 bardak çay karşılığında 100 TL'lik banknot verdi. Çapkan, 95 lira para üstü ile birlikte müşterilerine bir de simit ikram etti.

Çapkan'ın yakınında bulunan sivil polis, 100 TL'nin sahte olduğunu fark edince polise haber verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tespit etti.

Simitçiyi dolandıran Şahin K. ile Uğur Ş., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sahte para ele geçirildi. Çapkan'ın teşhis ettiği Şahin K. ile Uğur Ş, sahte paraları Anıl K. ile İbrahim A'dan temin ettiklerini belirtti.

Küçük esnafı hedef aldılar, adli kontrol kararı Gözaltına alınan Anıl K. ile İbrahim A.'nın evlerinde yapılan aramada da bir miktar sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin genellikle küçük esnafı hedef aldığı öğrenildi. 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

95 lirası iade edilen simitçi Rıdvan Çapkan, polis ekiplerine teşekkür etti. Rıdvan Çapkan, "O gün iki kişi yanıma gelip çay istedi. Çaylarını doldurup onlara verdim. Onlar da bana 100 lira verdi. Ben de para üstü olarak 95 lira verdim. Daha sonra buradan uzaklaştılar. O sırada burada bir sivil polis vardı. O paraya baktı ve sahte olduğunu anladı. Bir süre sonra o iki kişiyi yakalayıp buraya getirdiler. Ben de onları tespit ettim. Daha sonra beni emniyete götürdüler. İfademi verdim ve şikayetçi oldum. Daha sonra paramı bana verdiler ve buraya bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Tüm vatandaşlar bu tür olaylarda dikkatli olsun. Benim günlük kazancım 50 lira. Yaklaşık 2 günlük kazancımı alacaklardı" dedi.