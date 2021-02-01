Antalya'da Rus turistler herkesi şaşırttı! Sağanak yağış aşklarına engel olamadı

"İlk balığımı 10 yaşında tutmuştum..."

Sağanak yağış altında balık tutmanın bir hastalık olduğunu söyleyen amatör balıkçı Mustafa Tezcan, “Yağmurda dahi balık tutuyor olmam bir hastalık. Hava koşulları ne olursa olsun balık tutmaya çalışıyorum. Bizimkisi amatör balıkçılık. Hobi için geliyoruz ama siz gelmeyin balık tutmaya, bu bir hastalık oluyor bırakamıyorsunuz. Ben ilk balığımı 10 yaşında tutmuştum şuan 42 yaşındayım hala balık tutuyorum” diye konuştu.