Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusunu büyük bir gizlilikle yürüttü ve 24 saat içinde karar verip transferi bitirdi.

Abone ol

Galatasaray, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun pozitif çıkan covid-19 test sonucu nedeniyle dün uçağa binemediği bu akşam ise özel uçak ile geleceği belirtildi. Aradığı orta sahayı transferin son saatlerinde takıma kazandıran sarı-kırmızılılar bu operasyonu büyük bir gizlilikle yürüttü.

İrfan Can Kahveci hamlesinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık bir süredir temasta olunan futbolcu "B Planı" olarak bekletiliyordu. Başakşehir ile yapılan görüşmeler olumsuz seyretmeye başlayınca menajer Ahmet Bulut'a yetki veren sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı.

Ahmet Bulut operasyonu 24 saat içerisinde tamamlandı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için özel uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcunun lisans işlemlerinde herhangi bir problem yok. 500 bin Euro karşılığında opsiyonsuz şekilde 6 aylığına kiralanan Fernandes 650 bin Euro maaş alacak. Piyasasına göre uygun bir maliyetle gelen Fernandes'in bu kararında Fatih Terim'in büyük payı oldu. Yıldız orta saha Terim ile çalışmayı çok istemesi transferde büyük rol oynadı.

KRİTİK KARŞILAŞMA

Galatasaray, yarın 19.00 Başakşehir ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş derbisinin ardından son 3 maçta 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar Gaziantep karşılaşması sonrası ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferlerden Henry Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla kaldığı yerden devam etmesi teknik heyette büyük sevinç oluştururken teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadelede kendisine görev vermesi bekleniyor. Galatasaray ve Medipol Başakşehir yarın 28'inci kez kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 27 karşılaşmanın 13'ünü sarı-kırmızılılar, 8'ini Medipol Başakşehir kazandı.

TERİM İLE KOCAMAN KARŞI KARŞIYA

Başakşehir Kulübü'nde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman getirilirken, Kocaman ile Fatih Terim ile yine karşı karşıya gelecek. Özellikle Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde ikili arasında sıkı bir rekabet oluşmuştu.

MUHTEMEL 11

Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmaya Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Onyekuru, Emre Kılınç, Babel muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor