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Ankara'da korkunç kaza! Kontrolden çıktı ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen aracın sürücüsü yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Sincan istikametine meydana gelen kazada Burak K. (22) yönetimindeki 34 CFG 31 plakalı Skoda marka kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kaza sonucu otomobil ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesine sevk edildi. Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazayı gören Esnaf Harun Ağanak ve kardeşi Serdar Ağanak, kazayı görmelerinin ardından sürücüyü ikiye bölünen aracın içinden çıkardıklarını söylediler.

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