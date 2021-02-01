Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Aytemiz Alanyaspor Kulübü ara transfer döneminin son gününde İttifak Holding Konyaspor ile geçen hafta sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan kaleci Serkan Kırıntılı ile anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile tecrübeli file bekçisini renklerine bağlayan Alanyaspor, Kırıntılı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Transferin son günü tüm kulüpler için hareketli geçiyor. Geçtiğimiz günlerde kalecimiz Ufuk'un uzun süreli bir sakatlığı olmuştu. Bu nedenle sözleşmesini karşılıklı olarak feshettik. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün de Serkan Kırıntılı kardeşimizle sözleşme imzalıyoruz. Kendisi her zaman Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Konyaspor'a uzun süre başarılı bir şekilde hizmet etti. İnşallah bundan sonra da bize hizmet verecek. Camiamıza hoş geldin" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Serkan Kırıntılı da "Öncelikle başkanımın bu güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısındaki süreçte Alanyaspor'u izlerken kalbimden geçirdiğim bir kulüptü. Şükürler olsun neticesinde karşılıklı istekle, anlaşarak buradayım. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Alanyaspor her geçen sene üzerine koyarak başarılı olan bur kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Alanyaspor ve kendi adıma güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımızı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.